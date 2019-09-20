  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
سلمان

قرارات عاجلة وهامة للملك سلمان

مباراة الأهلي والزمالك

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

الرئيس السيسي

السيسي يغادر مصر متوجهًا لأمريكا

سد النهضة

موقف إثيوبي جديد صادم لمصر بشأن سد النهضة

الكتاتني: الختان إجراء تجميلي للمرأة

القبض على نجل «الكتاتني» خلال قيادة تظاهرة إخوانية

البشير

رسميًا.. اتهام "البشير" بالقتل العمد

أرشيفية

«الصحة»: توضح حقيقة احتواء «رانتيدين» على شوائب مسرطنة

السعودية

مسئول سعودي رفيع يزف بشرى سارة

أرشيفية

تفاصيل حذف 500 ألف مواطن من منظومة التموين

أرشيفية

«أرامكو» تكشف حجم الأضرار والخسائر بمعامل النفط السعودى

رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يهدد بعدم خوض السوبر الافريقي لهذا السبب

#

الزمالك يحذر «شيكابالا» قبل مواجهة السوبر

#

مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك

#

الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت

الزمالك

السوبر

اوناجم

مشاهدة المباراة

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في لقاء القمة الذي يقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن مباراة السوبر عن نسخة 2018.

المدير الفني الصربي أجرى عدة تغييرات تتمثل في عودة محمد عواد لحراسة المرمى بدلاً من محمد أبو جبل.

الجانب الهجومي للزمالك شهد عدة تغييرات من خلال مشاركة أشرف بن شرقي بدلاً من محمد عنتر كما يعود محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً من عبد الله جمعة.

ومن المقرر أن يقود المهاجم المغربي محمد أوناجم الهجوم بدلاً من عمر السعيد والذي لعب المباراة الماضية أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

ويبدأ الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: محمد أوناجم.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

جدير بالذكر أن آخر تتويج للزمالك لبطولة السوبر كانت بالفوز على الأهلي (3-1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بالإمارات عام 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فايلر" يعلن التشكيل الرسمي للأهلي في السوبر
» بيان لـ أمير قطر يدين إيران
» رسميًا.. أوناجم يقود هجوم الزمالك في السوبر أمام الأهلي
» عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
» وصول لاعبى الأهلي والزمالك لملعب المباراة
» الذهب يرتفع مسجلاً هذا الرقم
» "الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج
» «الدراويش» فى الجونة استعدادًا لانطلاق الدورى
» «الجبلاية» تحدد موعد مؤتمر تقديم "البدرى" لوسائل الإعلام
» «الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر
» مصرع 3 أشقاء غرقًا في بيارة صرف ببنى سويف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:30 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية