» رد ساخر من فنانة شهيرة على وصفها بالراقصة

انطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب ‏والأجانب.

كان من أبرز اللقطات خلال الحفل رقص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي على السجادة الحمراء، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الصور‏ التي ترقص فيها "علا"، مشبهين إياها بـ"إيموشن" الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب.

من جانبها، علّقت علا على هذه التشبيه، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram ، وعلّقت ساخرة: "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده".



