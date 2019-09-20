» رد ساخر من فنانة شهيرة على وصفها بالراقصة

أحمد سالم
انطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب والأجانب.
كان من أبرز اللقطات خلال الحفل رقص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي على السجادة الحمراء، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الصور التي ترقص فيها "علا"، مشبهين إياها بـ"إيموشن" الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب.
من جانبها، علّقت علا على هذه التشبيه، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram ، وعلّقت ساخرة: "أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده".
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