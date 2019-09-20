تأهب أمنى عالي في جميع أنحاء الكويت

20 سبتمبر 2019 - 08:12 م

أعلنت السلطات الكويتية اليوم الجمعة، رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية فى البلاد، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2)،

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان الجمعة إن «القرار الوزاري نص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية، كما شدد على اتخاذ كل جهة الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية».

إلى ذلك، أوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكان الجيش الكويتي أعلن الأربعاء، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب الاحترازي لما تمر به المنطقة من تصعيد، كما رفعت شركة نفط الكويت حالة التأهب في جميع منشآتها النفطية نظرا للتطورات الإقليمية.

يذكر أن الكويت، كانت قد جددت منذ أيام تضامنها مع السعودية إثر الهجمات التي طالت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو، السبت، مؤكدة أنها تقف ضد كل ما يمس أمن واستقرار المملكة.

كذلك دعا وزير الخارجية الكويتي القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي خطر أو أحداث قد تؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد.

فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة صباح خالد الحمد الصباح، خلال لقائه قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة رئيس الأركان، الثلاثاء تشديده على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجھة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الاستقرار، مھيباً بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية مضاعفة الجھد والسھر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية، أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

كما عرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص.

وقالت الوزارة إن «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها».