الزمالك يقلص الفارق بهدف محمود علاء من ركلة جزاء

قلص محمود علاء مدافع الزمالك فارق الأهداف من ركلة جزاء، ليصبح الزمالك متأخرًا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

وأحرز جونيور أجايي الهدف الثالث للأهلي والثاني له في بداية الشوط الثاني، فيما أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما جونيور آجايي وحسين الشحات.

وشهدت المباراة بداية حماسية وسريعة من جانب الفريقين، وغادر محمد عبد الغنى المباراة فى الدقيقة 5 بعدما سقط على الأرض بعد كرة مشتركة مع أحد لاعبى الأهلى، ويشارك بدلا منه محمود الونش.

فيما غادر محمود متولي، مدافع النادي الأهلي، ملعب برج العرب والذي يحتضن مباراة السوبر المصري، بعد أن تعرض للإصابة في الدقيقة 22 من عمر المباراة.