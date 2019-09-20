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وتبخر الثوار في ميدان التحرير

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

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هولندا.. محكمة تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح

عرب وعالم

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

المصريون ووكالات

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«داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على كمين العريش

قضت المحكمة العليا في هولندا، الجمعة، بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم مواطن تركي.
وأصدرت المحكمة بيانا، قالت فيه إن منح ترخيص حيازة السلاح للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة.
وأضاف البيان، أن الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن الوفيات والإصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى.
وفي 9 أبريل/نيسان 2011، أطلق مختل عقلي النار في مركز تجاري في "ألفن آن دن راين" غرب هولندا، تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ينتحر. -

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