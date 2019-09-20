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وتبخر الثوار في ميدان التحرير

هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

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هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

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وتبخر الثوار في ميدان التحرير
وتبخر الثوار في ميدان التحرير

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مجموعة توجهت إلى ميدان التحرير يقدر عددهم بحوالي 30 فردا قائلا: "هتفوا هتافات وتجمعوا لمدة دقيقتين وصوروا الهتاف ونشروا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وكل هذا حدث في دقيقتين فقط".
وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" اليوم الجمعة، قائلا: "أغلب المتواجدين في ميدان التحرير أبناء عناصر وقيادات الجماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في السجن".
وتابع: "بعد أيام من الحشد ومطالبات بالنزول يوم الجمعة في التحرير، شهدنا حوالي 30 فردا في التحرير وتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص"، قائلا: "لدي مراسل في ميدان التحرير ويؤكد أنه لا توجد مظاهرات في الميدان على الإطلاق".


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