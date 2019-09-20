هذا ما قاله عمرو أديب عن الأوضاع في ميدان التحرير

20 سبتمبر 2019 - 11:30 م

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مجموعة توجهت إلى ميدان التحرير يقدر عددهم بحوالي 30 فردا قائلا: "هتفوا هتافات وتجمعوا لمدة دقيقتين وصوروا الهتاف ونشروا الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وكل هذا حدث في دقيقتين فقط".



وأضاف "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" اليوم الجمعة، قائلا: "أغلب المتواجدين في ميدان التحرير أبناء عناصر وقيادات الجماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين في السجن".

