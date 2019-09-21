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عمرو أديب يفضح خطة الإخوان للهجوم على الدولة

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أديب : الإخوان خطر كبير على مصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان فشلت فشلًا ذريعًا في تحريض المصريين ضد رئيسهم ومؤسسات دولتهم، كاشفا عدد الحسابات المزيفة التي شاركت في الهاشتاج الذي أطلقه الهارب محمد علي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هناك نحو 314 ألف حساب مزيف شاركوا في الهاشتاج من دولة الكويت، و489 ألف حساب مزيف شارك من الأردن، و142 ألف حساب مزيف شارك من قطر، معقبا: "تويتر هد كل ده بغلقه الحسابات المزيفة".
وأشار "أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الإخوان بعد أن فسدت خطتهم على تويتر بغلق الحسابات المزيفة توجهوا إلى "الفيسبوك"، كاشفا أن لجان اللإخوان الإليكترونية غيرت أسماء جروبات فيسبوك للهجوم على الدولة ومؤسساتها، مضيفًا: "جروب منتقبة وافتخر قلب".
ووجه رسالة لمكتب الشرق الأوسط لإدارة الفيسبوك قائلاً: "كونوا منصة محترمة مثل تويتر، وواجهوا ظاهرة الحسابات المزيفة"، مضيفا: "أنا عايز الحق، لا بطالب بغلق الفيسبوك ولا غيره، ولكن واجهوا الحسابات النصابة، وكل واحد عايز يقول حاجة يقولها بس بالحق، أتحدى حد يطلع يقولي أن الأعداد اللي على هاشتاج محمد علي حقيقي.. مش هننضرب على قفانا تاني".
وطالب الدولة المصرية، بأن يتم فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي مثلما يحدث في الدول الأخرى.


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