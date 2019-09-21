تصريحات نارية لرئيس الزمالك بعد الهزيمة وفوز الاهلى بالسوبر

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الرياضة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

المصريون ـ متابعات

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انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك اداء بعض لاعبى الفريق الابيض فى مباراة السوبر
كما انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مستوى يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض فى لقاء السوبر أمام الأهلى.
قال مرتضى منصور  فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يوسف أوباما لازم يريح شوية "، مضيفا أن مستوى اللاعب التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض كان دون المستوى فى لقاء السوبر أمام الأهلى.
وقال مرتضى منصور  فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" ومش ده فرجاني اللي احنا وقفنا الدوري عشانه".
وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه  والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
ويُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.
ويعد النادى الأهلى الأكثر تتويجا بلقب السوبر برصيد 11 مرة وثلاث مرات للزمالك ومرتين واحدة للمقاولون العرب والأخرى لحرس الحدود.


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