هذا هو سر إنسحاب الزمالك من تسلم ميداليات السوبر

21 سبتمبر 2019 - 01:00 ص

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" لاعبو الزمالك لم تستلم الميداليات تعاطفا مع الطفل الزملكاوي الصغير الذى توفى".



وتوفى الطفل أدهم الكيكي إثر حادث سير أليم أثناء توجهه مع والده إلى ستاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر

وتوج الأهلى بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)،وذلك بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

يُنتظر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين، بعدما فاز كل منهما بنفس اللقب، في الموسم الماضي.