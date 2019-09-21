  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
أرامكو" السعودية،

قائد عسكري كويتي يكشف تفاصيل خطيرة عن هجوم "أرامكو"

رئيس جامعة القاهرة: "اعتذرت لوزير طلب مني هذا الشيء"

انتحار

إحصائية صادمة عن انتحار الرجال في دولة أفريقية

قوش

السودان.. أمر بالقبض على صلاح قوش

الإعلامي عمرو أديب

"أديب": هعمل حاجة وأصدمكم كلكم

أمير الكويت

رسالة جديدة من أمير الكويت لشعبه

البغدادي

تحديد مخبأ "البغدادي" الجديد

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

جثة

"الوسويسة" تقتل عروسين ليلة الدخلة بسوهاج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يحرج لاعبي الزمالك بتصريحات نارية

الدولار يستقر عند هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر ليسجل هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

البغدادى

أبو علي البصري

مخبأ جديد

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 16.32 جنيه.

وكشفت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي أنه حقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

 أسعار الدولار بباقي البنوك وبلغ سعر الدولار نهاية هذا الأسبوع 16.51 جنيه للشراء ونحو 16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الأسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وبنك مصر وبنك عودة سجل سعر 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تصور نفسها "عارية" مع ابنها في الـ"بانيو"
» «الطلائع» يستدرج «ذئاب الجبل» على جهاز الرياضة العسكرى
» سباك يصلح 3 آلاف منزل.. بالمجان
» أول تعليق لهنا الزاهد بعد مرضها في شهر العسل
» «بيراميدز» يسعى لغسل أحزانه على حساب إنبي
» شاهد.. ميلانيا ترامب تتعرض لموقف محرج
» شاهد أغرب ما فعله مرتضى مع لاعبي الأهلي بالمدرجات
» خالد الغندور يحرج جماهير الزمالك: الأهلي الأحق باللقب
» فنانة شهيرة تكشف سبب طلاقها: معنديش "بيبي سيتر"
» فنان شهير يهاجم زملائه: خليتوا مراتي تدخل المستشفى
» سيدة توقفت عن أكلة واحدة فقط ففقدت 70 كيلو من وزنها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية