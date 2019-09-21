تحديد مخبأ "البغدادي" الجديد

21 سبتمبر 2019 - 09:35 ص

بعد أيام قليلة على أحدث تسجيل صوتي للبغدادي، حددت وزارة الداخلية العراقية مكانًا جديدًا لتواجد زعيم التنظيم.

وأفادت خلية الصقور التابعة لوزارة الداخلية أمس الجمعة أن البغدادي يتواجد غرب سوريا.

وبحسب ما نقلته الوكالة العراقية الرسمية للأنباء عن رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري فإن: "الإرهابي ابراهيم عواد السامرائي الملقب بـ (أبو بكر البغدادي) متواجد حاليا في إحدى مناطق سوريا الغربية.

وأضاف أن قياديين في التنظيم هربوا باتجاه تركيا وشمال أفريقيا بأوامر مباشرة من البغدادي، فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية.

وكشف أيضًا عن فرار عناصر أجانب من التنظيم إلى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة.

ولا تزال السلطات العراقية تتقصى أثر زعيم دعش المتواري عن الأنظار أبو بكر البغدادي، بالرغم من تقهقر تنظيم "داعش" واقتصار تحركاته على بعض الاستهدافات للقوى الأمنية العراقية.