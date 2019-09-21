» «بيراميدز» يسعى لغسل أحزانه على حساب إنبي

21 سبتمبر 2019 - 09:55 ص

يستضيف فريق بيراميدز نظيره إنبى على استاد الدفاع الجوى فى تمام الثامنة مساء بختام مواجهات اليوم الأول بالدورى.

ويسعى "ديسابر" لغسل إحزانه بعد خسارة لقب الكأس، فضلاً عن التعادل على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائرى بمنافسات بطولة الكونفدرالية.

ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى لتحقيق نتيجة إيجابية.

على الجانب الآخر حافظ على ماهر المدير الفنى لإنبى على موقعه فى تدريب الفريق البترولى منذ الموسم الماضى حيث طالب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث واستغلال الحالة النفسية المتراجعة لبيراميدز.