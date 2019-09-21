» سباك يصلح 3 آلاف منزل.. بالمجان

21 سبتمبر 2019 - 10:04 ص

لا تشترط الرحمة الإنسانية والتعاون شهادات أو مهن معينة للتوفر داخل الإنسان، بل هي هبة ربانية يمنحها للبعض ليكونوا مصر للرحمة بين رفقائهم.

وخاطر هذا السباك بالتعرض للإفلاس بعد أن أصلح تجهيزات التدفئة في بيوت أكثر من 3 آلاف مسن ومعوز مجانًا.

وساعد جيمس أندرسون السكان في بيرنلي وجنوب لانكشاير ببريطانيا على مدار العامين الماضيين، وأنفق من ماله الخاص على شراء القطع اللازمة لصيانة منازل كبار السن، وتعهد بمواصلة عمله الخيري، لأنه لا يريد رؤية أي شخص يعاني.

وحظي أندرسون الذي يملك شركة سباكة لا تهدف للربح بشهرة كبيرة، بعد شراء وتركيب جهاز لغلي الماء في منزل مسنة عمرها 91 عاماً، وسلمها فاتورة بـ 0.0 جنيه استرليني.

وانتشرت صورة الفاتورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرتها كريستين رونالدز، الذي ساعد جيمس والدتها التي تعاني من سرطان الدم.

وكتب جيمس على الفاتورة "لا أتقاضى مالاً من هذه السيدة تحت أي ظرف، وسأكون متاحاً لمساعدتها على مدار 24 ساعة، إنها تستحق ذلك".

ومنذ 2017، ساعد جيمس وشركته أكثر من 3 آلاف مسن ومصاب بمرض خطير، بناءً على معايير تحدد احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم وقدرتهم على تحمل التكاليف.

وفي الربيع والصيف، يحصل معظم العملاء على خصم بـ 25%، أما في الأشهر الباردة، فتكون الخدمات مجانية، حسب صحيفة ميرور البريطانية.