السيسي يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

21 سبتمبر 2019 - 10:56 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بتوقيت القاهرة إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.





كما يجري الرئيس السيسي سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



