عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

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الحياة

توفيق عكاشة

مصر اليوم


 قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأرض عرض والعرض شرف والشرف انتماء والانتماء إلى مصر، وأنا لا أدافع عن أشخاص ولكنني أدافع عن القوات المسلحة المصرية وهيئة  الشرطة المصرية.

 وأضاف "عكاشة" خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، قائلا : "أنا ببكي بدل الدموع دم لأنني ببيع أرض أبويا، ولكنني أبيع أرضي عشان بلدي".

 وتابع الإعلامي،: "العاشق لوطنه يكون عاشقا لأسرته وبيته وأهله وأرضه .. وأنا هبيع آخر حتة أرض أملكها من ورثي من أبويا علشان مصلحة بلدي ، عشان مصر ".

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