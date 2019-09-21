  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
تميم

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

السيسي

السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

طائرة أمريكية

تفاصيل صادمة.. طرد «راكبين مسلمين» من طائرة أمريكية

ليفربول

ليفربول يحصن "مانى" على غرار صلاح

بيل كلينتون تقاضى نحو 600 ألف يورو جراء محاضرة ألقاها

كلينتون وزوجته في احتفالية عيد ميلاد بدولة عربية

ارامكو

السبب وراء مغادرة بن سلمان مكتبه فجأة في منتصف الليل

زين العابدين بن علي

تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

الحياة السياسية

قيس بن سعيد
قيس بن سعيد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

قيس سعيد: لا تحالفات علنية أو في الخفاء

#

النتائج النهائية للانتخابات التونسية.. إعادة بين قيس والقروي

#

رئاسيات تونس.. تقدم سعيد والقروي بعد فرز 71 بالمئة من الأصوات

#

تونس.. أنصار المرشح المستقل قيس سعيد يحتفلون بمقر حملتهم

حركة النهضة

قيس بن سعيد

انتخابات الرئاسة التونسية

أعلنت حركة النهضة الإسلامية التونسية، دعمها للمرشح قيس سعيد، الفائز بالدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الحزب عماد خميري، أن "النهضة اختارت أن تساند خيار الشعب التونسي، النهضة ستساند قيس سعيد في الدورة الثانية من الرئاسية".

واحتل سعيّد المعروف بمواقفه المحافظة المرتبة الأولى، في الدورة الأولى 18.4 من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.

وأفادت حركة "النهضة" على صفحتها في فيس بوك، الخميس الماضي، بأن زعيمها راشد الغنوشي "أجرى اتصالا هاتفيا مع المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد وهنأه بفوزه في الدور الأول من هذه الانتخابات وتمنى له حظا موفقا لما فيه مصلحة الشعب التونسي وتجربته الديمقراطية الرائدة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم
» أمريكا تكشف فرض عقوبات جديدة على إيران
» كريم أسنان يحول دم فتاة إلى الأزرق
» علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات
» سمير سيف: الهرم اتقلب
» غياب "متولى" 6 أسابيع عن صفوف الأهلى
» بـ فستان قصير..رقصة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» منى زكى تثير الجدل فى الجونة بـ"فستان شفاف"
» معيط: مليار جنيه لذوي الاحتياجات و3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
» سر عدم استلام الزمالك ميداليات المركز الثانى
» "قبلة" فنانة شهيرة لزوجها أمام أصدقائه تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية