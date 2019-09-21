  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن عادات الملك "عبدالعزيز" فى المأكل والنوم

متعب

"متعب" يكشف كواليس رفضه لمنصب مدير الكرة بالمنتخب

"مع السلامة" 5 مرات و"ألو" 3 مرات كلمات تغضب ربنا

بطاقات التموين

بشرى سارة من "التموين" للزوجات

عمر البشير

قرار جديد للقضاء السوداني في محاكمة البشير

أم القرى

خطأ فادح بجامعة خليجية.. "الكلاب" بدل الطلاب

مجلس الأمن

رسالة موجعة من الكويت لإسرائيل بمجلس الأمن

فاروق الباز

ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

رسالة موجعة من الكويت لإسرائيل بمجلس الأمن

الحياة السياسية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رسالة جديدة من أمير الكويت لشعبه

#

الأردن يدعو مجلس الأمن للتحرك ضد "إعلان" نتنياهو

#

بحضور الجبير.. رسالة من أمير الكويت للملك سلمان

#

«أمير الكويت» يتلقى رسالة هامة من «أمير قطر»

أكدت الكويت أن استمرار التقاعس الدولي شجع إسرائيل بشكل واضح على الإمعان في تعنتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية.

وأعلن السفير العتيبي في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.

وأكد أن استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك، كما نقل موقع "الراي".

ونوه العتيبي إلى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.

وتابع "أن مسئولية المجتمع الدولي واضحة ومن الملح أكثر من أي وقت مضى المحافظة على القانون الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها بما في ذلك حملات الاستيلاء على المباني والمنازل الفلسطينية والاعتقالات التعسفية للمدنيين الفلسطينيين والقرارات الأحادية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مسئول عراقي: نحتاج 172 عاما لإنهاء أحكام إعدام الإرهابيين
» فنانة تثير ضجة وتظهر بـ"الطرحة" في مهرجان الجونة
» فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"
» مصرع 4 وإصابة 31 سائحًا فى حادث سير بأمريكا
» سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت
» أول تعليق لـ"شيري عادل "بشأن انفصالها عن معز مسعود
» البنجر يعالج السرطان ويقوي مناعة الجسم والقلب
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتحتفل بطلاقها
» ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد
» اعتقال 30 متظاهرا في احتجاجات "السترات الصفراء"
» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية