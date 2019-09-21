  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
تميم

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

السيسي

السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

طائرة أمريكية

تفاصيل صادمة.. طرد «راكبين مسلمين» من طائرة أمريكية

ليفربول

ليفربول يحصن "مانى" على غرار صلاح

بيل كلينتون تقاضى نحو 600 ألف يورو جراء محاضرة ألقاها

كلينتون وزوجته في احتفالية عيد ميلاد بدولة عربية

ارامكو

السبب وراء مغادرة بن سلمان مكتبه فجأة في منتصف الليل

زين العابدين بن علي

تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات

الصفحة الأخيرة

الام الظهر
الام الظهر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

جلسات علاج طبيعي لـ «الشيخ» بالأهلي

التمارين الرياضية

الرنين المغناطيسي

الام الظهر

المورفين

الكودايين

هناك العديد من المعتقدات الخاطئة عن آلام الظهر ومسبباتها واكتشف مجموعة من العلماء أن الحل الأمثل لها هو التشخيص الصائب لها.

و كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن 4 مفاهيم خاطئة يعتقدها مرضى آلام الظهر وينبغي نفيها لعدم صحتها على الإطلاق، وهي كالتالي:

1- الراحة هي علاج آلام الظهر: فالصحيح هو الحفاظ على مستوى الحركة حتى لا يصاب الظهر بالتصلب وحال استمرار الألم يلزم استشارة طبيب العلاج الطبيعي، كما يفضل عمل تمرينات خاصة بالظهر .

2- المسكنات الأفيونية هي الطريقة الوحيدة لتسكين الألم: حيث يلجأ الكثيرون إلى المورفين والكودايين، بينما من الأفضل استخدام الأدوية المضادة للالتهاب كالنابروكسين والإيبوروفين.

3- أمراض الديسك تحتاج إلى جراحة، وهو اعتقاد خاطئ تماماً لأنه يمكن علاجها بالطريقة الفيزيائية والتمارين الرياضية بالطريقة التي يصفها الطبيب.

4- تشخيص جميع آلام الظهر بالرنين المغناطيسي، فالصحيح أن معظم الحالات يتم تشخيصها بالأعراض ولا يلجأ الأطباء إلى الرنين المغناطيسي إلا في حالات خاصة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم
» أمريكا تكشف سبب فرض عقوبات جديدة على إيران
» كريم أسنان يحول دم فتاة إلى الأزرق
» علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات
» سمير سيف: الهرم اتقلب
» غياب "متولى" 6 أسابيع عن صفوف الأهلى
» بـ فستان قصير..رقصة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» منى زكى تثير الجدل فى الجونة بـ"فستان شفاف"
» معيط: مليار جنيه لذوي الاحتياجات و3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
» سر عدم استلام الزمالك ميداليات المركز الثانى
» "قبلة" فنانة شهيرة لزوجها أمام أصدقائه تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية