أمريكا تكشف سبب فرض عقوبات جديدة على إيران

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بومبيو

متابعات- الدويني فولي

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الحزمة الأخيرة من عقوبات بلاده ضد إيران تأتي بهدف إجبار الجمهورية الإسلامية على دفع ثمن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.
ووصف بومبيو، في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، الهجوم الذي استهدف قبل أسبوع معملين لـ"أرامكو" بأنه كان "محاولة فاشلة لتخريب الاقتصاد العالمي" و"عملا عدائيا مركبا في تخطيطه ووقحا في تنفيذه"، قائلا إن جميع الأدلة تشير إلى وقوف إيران وحدها وراء الاعتداء، رغم محاولات طهران "العلنية" التهرب من المسؤولية عبر تحميلها إلى أطراف أخرى.


وذكر بومبيو أن هذا الأمر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإيعاز بفرض عقوبات على البنك الإيراني المركزي والمؤسسة الوطنية للتنمية وشركة "اعتماد تجاراتي بارس"، متهما إياها بـ"دعم العدوان الإقليمي" من خلال تمويل "الحرس الثوري" و"فيلق القدس" التابع له و"حزب الله".


وقال بومبيو: "مهاجمة دول أخرى وتخريب الاقتصاد العالمي له ثمن، ويجب ملاحقة النظام في طهران من خلال العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي"، متعهدا بأن حملة الضغط القصوى الأمريكية ستستمر في تكثيف الضغط على إيران "ما لم تراجع سياساتها المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم".


وترفض طهران الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة والسعودية بالوقوف وراء الهجوم على "أرامكو" الذي يعد الأكبر من نوعه وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية.

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