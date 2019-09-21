  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
تميم

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: هبيع آخر حتة من أرض أبويا علشان مصر

السيسي

السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

طائرة أمريكية

تفاصيل صادمة.. طرد «راكبين مسلمين» من طائرة أمريكية

ليفربول

ليفربول يحصن "مانى" على غرار صلاح

بيل كلينتون تقاضى نحو 600 ألف يورو جراء محاضرة ألقاها

كلينتون وزوجته في احتفالية عيد ميلاد بدولة عربية

ارامكو

السبب وراء مغادرة بن سلمان مكتبه فجأة في منتصف الليل

زين العابدين بن علي

تأجيل دفن «بن علي» لأجل غير مسمى.. لهذا السبب

أمريكا تكشف فرض عقوبات جديدة على إيران

الحياة السياسية

بومبيو
بومبيو

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

المركزي الإيراني: عقوبات واشنطن تظهر فشلها

#

ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

#

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

#

"ترامب": أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من تنفيذه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الحزمة الأخيرة من عقوبات بلاده ضد إيران تأتي بهدف إجبار الجمهورية الإسلامية على دفع ثمن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.
ووصف بومبيو، في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، الهجوم الذي استهدف قبل أسبوع معملين لـ"أرامكو" بأنه كان "محاولة فاشلة لتخريب الاقتصاد العالمي" و"عملا عدائيا مركبا في تخطيطه ووقحا في تنفيذه"، قائلا إن جميع الأدلة تشير إلى وقوف إيران وحدها وراء الاعتداء، رغم محاولات طهران "العلنية" التهرب من المسؤولية عبر تحميلها إلى أطراف أخرى.


وذكر بومبيو أن هذا الأمر دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإيعاز بفرض عقوبات على البنك الإيراني المركزي والمؤسسة الوطنية للتنمية وشركة "اعتماد تجاراتي بارس"، متهما إياها بـ"دعم العدوان الإقليمي" من خلال تمويل "الحرس الثوري" و"فيلق القدس" التابع له و"حزب الله".


وقال بومبيو: "مهاجمة دول أخرى وتخريب الاقتصاد العالمي له ثمن، ويجب ملاحقة النظام في طهران من خلال العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي"، متعهدا بأن حملة الضغط القصوى الأمريكية ستستمر في تكثيف الضغط على إيران "ما لم تراجع سياساتها المزعزعة للاستقرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم".


وترفض طهران الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة والسعودية بالوقوف وراء الهجوم على "أرامكو" الذي يعد الأكبر من نوعه وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم
» أمريكا تكشف فرض عقوبات جديدة على إيران
» كريم أسنان يحول دم فتاة إلى الأزرق
» علاج سحري لعلاج آلام أسفل الظهر يبدأ بهذه الخطوات
» سمير سيف: الهرم اتقلب
» غياب "متولى" 6 أسابيع عن صفوف الأهلى
» بـ فستان قصير..رقصة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» منى زكى تثير الجدل فى الجونة بـ"فستان شفاف"
» معيط: مليار جنيه لذوي الاحتياجات و3.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي
» سر عدم استلام الزمالك ميداليات المركز الثانى
» "قبلة" فنانة شهيرة لزوجها أمام أصدقائه تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:21 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية