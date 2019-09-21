بشرى سارة من "التموين" للزوجات

21 سبتمبر 2019 - 01:36 م

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه الوزير، تعليماته إلى مسئولي مكاتب التموين بمحافظة الجيزة، بأنه أصدر قرار بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها، حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية مشروع تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث سيتلقون الخدمات في أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات.