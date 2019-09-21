  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن عادات الملك "عبدالعزيز" فى المأكل والنوم

متعب

"متعب" يكشف كواليس رفضه لمنصب مدير الكرة بالمنتخب

"مع السلامة" 5 مرات و"ألو" 3 مرات كلمات تغضب ربنا

بطاقات التموين

بشرى سارة من "التموين" للزوجات

عمر البشير

قرار جديد للقضاء السوداني في محاكمة البشير

أم القرى

خطأ فادح بجامعة خليجية.. "الكلاب" بدل الطلاب

مجلس الأمن

رسالة موجعة من الكويت لإسرائيل بمجلس الأمن

فاروق الباز

ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

البنجر يعالج السرطان ويقوي مناعة الجسم والقلب

الصفحة الأخيرة

البنجر
البنجر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

#

"نبات الخلود" صبار مصرى يعالج أمراض العالم

#

الإفتاء: المتوفى بمرض السرطان "شهيد"

#

كيف واجه شريف مدكور علاج الكيماوي؟

يعتبر البنجر الأحمر  أو "الشمندر" من النباتات التي لها تأثير سحري لعلاج الكثير من الأمراض، سواء تم تناوله عصيرًا أو شرائح، من بينها تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب.

والبنجر، أو الشمندر هي خضروات درنية تشبه اللفت، ولديهم طبقة خارجية خشنة تغطي جذورها، بالإضافة إلى سيقان وأوراق خضراء طويلة.

وتنبع أهمية الشمندر من الفيتامينات والمعادن، التي يحوي عليها، ومنها النحاس والفولات والمنغنيز والبوتاسيوم، وهو غني بفيتامين (ج)، الذي يعد أحد مضادات الأكسدة، التي تعزز مناعة الجسم.

ونكتفي هنا باستعراض 10 فوائد للشمندر، وفق ما ذكر موقع "ناتشرال نيوز" المختص بالشؤون الصحية والطبية.

تحسين الأداء الرياضي

ويتناول الرياضيون عصير الشمندر لتعزيز أدائهم، إذ يحسن العصير من تدفق الأكسجين، مما يضمن جهدا أقل للقلب والرئتين خلال الأنشطة الرياضية.

مضاد للالتهابات

ترتبط الالتهاب بحالات صحية معينة، مثل السرطان وأمراض القلب والسمنة. ويساعد الشمندر على تقليل الالتهاب عن طريق تثبيط عملية الإشارة الالتهابية.

تحسين الهضم

الشمندر غني بالألياف، لذل فهو جيد لصحة الأمعاء. وبينما لا يتم هضم محتوى الألياف في المعدة والأمعاء الدقيقة، تنتقل إلى القولون وتقوم بكتيريا الأمعاء "الجيدة" بتخميرها واستخدامها طعاما.

تحسين صحة الدماغ

يرتبط انقطاع مسارات أكسيد النيتريك بالعديد من الأمراض الإدراكية، لذا، تعزز النترات الموجودة في الشمندر وظيفة المخ عن طريق تحسين تدفق الأكسجين.

تعزيز صحة القلب

الخضراوات، مثل الشمندر والجزر والسبانخ مليئة بمركبات تسمى النترات. إذ يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك داخل الجسم. ويساعد أكسيد النيتريك في فتح الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

مضاد للسرطان

يمكن أن يساعد الشمندر في الحماية من السرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، ومحاربة الخلايا الضارة. ويعتقد أن مادة "بيتانين" في الشمندر أن لها خصائص مضادة للسرطان.

تقوية جهاز المناعة

الشمندر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة المناعة. وتشمل هذه المواد الغذائية النحاس والزنك والفيتامينات A وC .

حفظ صحة العين

تلعب الأصباغ التي يحتويها الشمندر دورا مهما، إلى جانب الفواكه والخضراوات المليئة بالأصباغ المفيدة، في الحفاظ على صحة العين، وتسعم في تجنب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

حفظ صحة الكبد

يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة والبيتين والحديد وفيتامين B وهي مغذيات تعزز صحة الكبد. وتساعد مادة البيتين في الشمندر الكبد على التخلص من السموم.

تحسين الدافع الجنسي

يمتاز الشمندر باحتوائه على عناصر معدنية أساسية لإنتاج الهرمونات الجنسية. وفقا للدراسات، يمكن أن يساعد عصير الشمندر في علاج ضعف الانتصاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مسئول عراقي: نحتاج 172 عاما لإنهاء أحكام إعدام الإرهابيين
» فنانة تثير ضجة وتظهر بـ"الطرحة" في مهرجان الجونة
» فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"
» مصرع 4 وإصابة 31 سائحًا فى حادث سير بأمريكا
» سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت
» أول تعليق لـ"شيري عادل "بشأن انفصالها عن معز مسعود
» البنجر يعالج السرطان ويقوي مناعة الجسم والقلب
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتحتفل بطلاقها
» ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد
» اعتقال 30 متظاهرا في احتجاجات "السترات الصفراء"
» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية