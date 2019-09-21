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سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت

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نشرت صفحة "قوى الأمن الداخلى" في لبنان صورة لمجوهرات علّقت عليها بالقول: "مفرزة بيروت القضائية توقف عاملة من الجنسية الفلبينية أقدمت بواسطة الكسر والخلع على سرقة مجوهرات تفوق قيمتها 400 ألف دولار أمريكى".


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