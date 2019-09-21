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فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"

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هنا شيحة
هنا شيحة

متابعات-علا خطاب

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هنا الشيحة

في أول يوم افتتاح لمهرجان الجونة السينمائي، كشفت الممثلة،هنا شيحة، عن موقف تعرضت له خلال المهرجان، كاد أن يسبب في منعها من حضور الحفل.

ونشرت "هنا" صورة لها من حفل الافتتاح عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إمبارح كانت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة مش عايزه أقول تفاصيل كتير بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش هحضر"

واستكملت:"بصراحة لقيت كل أصحابي بيحاولوا يساعدوني ويدورولي على فستان بديل في آخر لحظة".

وتابعت: "مهند كوجاك المصصم جالي وجابلي فستان في عز الزحمة وللأسف مكنش مقاسي.. شكرًا كوجاك".

وأضافت: "صبا مبارك صديقتي اللي بجد أقدر أقول بميت راجل وجدعة جدا، قالت للستايلست ياسمين بجد أنقذتني امبارح شكراً ياسمين الجدعة"

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.




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