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"متعب" يكشف كواليس رفضه لمنصب مدير الكرة بالمنتخب

الرياضة

متعب
متعب

متابعات- الدويني فولي

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كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن كواليس اعتذاره عن منصب مدير المنتخب الوطنى، في الجهاز الفنى الجديد الذي سيتحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وقال متعب خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون سبورت، إنه وافق على تولى منصب مدير المنتخب بعدما أخبره محمد فضل، أن إيهاب جلال سيكون المدير الفنى للمنتخب، لكن بعد اعتذار الأخير عن قبول المنصب، وإعلان اتحاد الكرة إسناد المهمة إلى حسام البدرى، قررت على الفور الاعتذار عن منصب مدير المنتخب.

وأضاف متعب أن محمد فضل عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطنى، تمسك باستمرار وأبلغنى أن الكابتن حسام البدرى أيضا يرحب بوجوده مديرا للمنتخب رغم الخلافات بينهما، إلا أنه أي متعب تمسك بموقفه وفضل الابتعاد تفاديا لإثارة حالة من اللغط في بداية مهمة الجهاز الجديد للمنتخب الوطنى، والتي يحتاج فيها إلى الاستقرار.

كان اتحاد الكرة أعلن تعيين حسام البدرى مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول، على أن يقوم باختيار جهازه المعاون وعرضه على اللجنة الخماسية للجبلاية خلال الساعات المقبلة.

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