  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن عادات الملك "عبدالعزيز" فى المأكل والنوم

متعب

"متعب" يكشف كواليس رفضه لمنصب مدير الكرة بالمنتخب

"مع السلامة" 5 مرات و"ألو" 3 مرات كلمات تغضب ربنا

بطاقات التموين

بشرى سارة من "التموين" للزوجات

عمر البشير

قرار جديد للقضاء السوداني في محاكمة البشير

أم القرى

خطأ فادح بجامعة خليجية.. "الكلاب" بدل الطلاب

مجلس الأمن

رسالة موجعة من الكويت لإسرائيل بمجلس الأمن

فاروق الباز

ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد

ترامب

تطور سريع.. تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

قيس بن سعيد

«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد لرئاسة تونس

مسئول عراقي: نحتاج 172 عاما لإنهاء أحكام إعدام الإرهابيين

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

مصريان يهزان إيطاليا .. "حنا" قتل "جرجس" والسبب صادم

#

الجزائر.. انتخاب أمين عام جديد لأكبر نقابة عمالية

#

مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

#

إعدام قيادي بارز يُفجر خلافًا بالمجلس العسكري السوداني

العراق

أحكام الإعدام

طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم السبت، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين الدواعش.

وقال في بيان صحفي إن "العدد الكلي للسجناء المحكومين بقضايا الإرهاب في سجن الناصرية فقط (10973)، بينهم (6373) من المحكومين بالإعدام، منهم (176) من العرب والأجانب"، مبيناً أن "ما يُثير الانتباه ويدعو إلى الاستغراب أن الذين تم تنفيذ الحكم فيهم لعام 2018 هم (37) محكوماً فقط، ولم يتم تنفيذ أي حكم إعدام خلال عام 2019".

وأضاف "لو نجري قسمة بسيطة للمحكومين بالإعدام، والبالغ عددهم (6373) وحسب ما يتم تنفيذه حاليا سنويا من أحكام الإعدام فسنحتاج إلى (172) عاما لتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء الإرهابين الدواعش".

وتساءل الزاملي: "إذا لم تُنفذ أحكام الإعدام فما جدوى المحاكم والقضاء وجهد المؤسسة الأمنية والعسكرية التي بذلت الكثير من اجل إلقاء القبض عليهم؟"، مشيراً إلى أن "الأموال التي تصرف على الإرهابيين في السجون وللغذاء والدواء فقط، بلغت بحدود (100) ألف دولار يومياً يعني (3) ملايين دولار شهرياً، وهذا يكلف (36) مليون دولار سنوياً".

وأشار إلى أن "العراق استلم السجون من الأمريكان في عام 2011، أي خلال السنوات الـ(9) الماضية تم صرف (324) مليون دولار، دون حساب صرفيات لواء كامل من الشرطة الاتحادية وحراس وموظفي وزارة العدل، والماء والكهرباء".

وتابع الزاملي "كم مجمعا سكنيا ممكن أن نبني بهذه المبالغ للفقراء، وكم مدرسة يمكن أن نبني، أو كم سنوفر من علاج للمرضى، لكن كل هذه الأموال تذهب بجيوب المفسدين والسراق المتعهدين من اقتصاديات الأحزاب الفاسدة التي تبذل كل ما تملك من علاقات حزبية وعلاقات مالية وسياسية من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام".

وطالب رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المصادق على أحكامهم من قبل القضاء العراقي، بدون أي عذر أو تأخير، والأخذ بنظر الاعتبار التخطيط المستمر والعمل الدؤوب من الإرهاب الداعشي من أجل تهريبهم من هذه السجون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مسئول عراقي: نحتاج 172 عاما لإنهاء أحكام إعدام الإرهابيين
» فنانة تثير ضجة وتظهر بـ"الطرحة" في مهرجان الجونة
» فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"
» مصرع 4 وإصابة 31 سائحًا فى حادث سير بأمريكا
» سرقة مجوهرات بـ 400 ألف دولار ببيروت
» أول تعليق لـ"شيري عادل "بشأن انفصالها عن معز مسعود
» البنجر يعالج السرطان ويقوي مناعة الجسم والقلب
» فنانة شهيرة تصدم متابعيها وتحتفل بطلاقها
» ناسا تطلق اسم "الباز" على كويكب جديد
» اعتقال 30 متظاهرا في احتجاجات "السترات الصفراء"
» رضيعة تتناول 1.5 لتر من القهوة .. السبب صادم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية