دفن الرئيس التونسي الأسبق «بن علي» بالمدينة المنورة

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن جثمان الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن على، ورى الثرى في المدينة المنورة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته فضائية سكاى نيوز عربية، اليوم السبت.





وتوفي زين العابدين بن علي، الخميس الماضي عن عمر يناهز 83 عاما.