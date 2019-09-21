وزير خارجية الإمارات: مصر تتعافى

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، إن الحملة التي تخوضها جماعة "الإخوان المسلمين" ضد مصر فشلت في تحقيق أهدافها.

وغرد قرقاش عبر حسابه على موقع "تويتر": "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

يذكر أن دولة الإمارات تتخذ مواقف داعمة للدولة المصرية، وهو ما ظهر في الدعم السياسي المقدم، فضلاً عن المساعدات المادية التي قدمتها على مدار السنوات الماضية لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر.


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