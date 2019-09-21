«الوفد»: الشعب يعى جيدًا مصلحة الوطن

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قال الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى محل احترام وتقدير المصريين جميعا، لما قدمه ويقدمه للوطن، حيث نجح فى إنقاذ الوطن من الضياع فى وقت كانت فيه البلاد على شفا حفرة من الانهيار، كما أنه يبذل جهدا عظيما للارتقاء بالاقتصاد المصرى فى وقت قياسى، وهو ما تؤشر له جميع البيانات الاقتصادية وتشيد به جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية الموثوقة.

وأضاف أن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا، والواقع غير ما تروّج له بعض وسائل الاعلام الممولة خارجيا من جهات معادية.
وأوضج قنديل، فى بيان له، أن استقرار وسلامة الدولة المصرية ومؤسساتها وأمن المواطن ضرورة لاستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد، داعيا جموع الشعب المصرى إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الخارجية التى تدعو للفوضى وتخدم أجندات خاصة بأصحابها بعيدا عن مصلحة الدولة ومواطنيها.


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