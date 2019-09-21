برلمانى: فشل دعوات التخريب يعكس نضج الشعب

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

التظاهر

المخربين

قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، إن فشل دعوات ما وصفهم بـ"المخربين" للتظاهر، يعكس نضج الوعى المصرى، ويؤكد تمسك المصريين بقيادتهم السياسية.

وأضاف أبو طالب، أن الأصوات التى دعت للخروج على الدولة أصوات وصفها بـ"المأجورة"، تريد زعزعة استقرار الدولة المصرية، لكنها لا تخدع المصريين.

وتابع أبو طالب، أنه رغم أن الإرهابيين استخدموا جميع ما لديهم من حيل ووسائل خداع لمحاولة إثارة الفتن والفوضى، لكن تجارب المصريين السابقة، والثقة فى قيادتهم السياسية حطمت كافة المؤامرات، وكشفت زيف الادعاءات، واختار الشعب الاستقرار، رافضًا كل دعوات الفوضى.

ولفت البرلمانى، إلى أن المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، سواء فيس بوك أو تويتر صدروا هاشتاج "كلنا معاك ياسيسى من أجل مصر"، مما يعكس الصورة الإيجابية لدى المصريين، ووعيهم التام ووقوفهم خلف القيادة السياسية وخلف رئيسهم عبد الفتاح السيسى ضد ما وصفهم بـ"العملاء المأجورين"، ممن يريدون إسقاط الدولة المصرية وتقسيمها، وتنفيذ الأجندات الخارجية.



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