» شاهد.. مانشستر سيتي يقسو على واتفورد بثمانية أهداف

فاز مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

الأهداف الثمانية للسيتي جاءت عن طريق برناندو سيلفا "هاتريك 3 أهداف" ودافيد سيلفا هدف ونيكولاس أوتيمندي هدف، ورياض محرز هدف، وسيرجو أجويرو هدف، وكيفين دي بروين.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق واتفورد عند نقطتين في المركز الأخير.

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