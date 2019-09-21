» مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا

قُتل شخصان وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار بولاية كارولينا الأمريكية، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن منفذي الهجوم.

ووقع إطلاق النار في ملهى ليلي في منطقة توين باينز جنوب ولاية كارولينا، بعد وقوع مشاجرة بين عدد من المتواجدين فيه، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المصابين تم نقلهم للمستشفى و4 منهم في حالة حرجة، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى، وبينت أن الحادث وقع أمام أعين العديد من الأشخاص.

وذكرت أن منفذي الهجوم مجموعة من الأشخاص وتمكنوا من الهرب قبل وصول الشرطة، مبينة أن البحث جار عنهم حتى الآن

وأضافت أن إطلاق النار حدث داخل وخارج الملهي الليلي، داعية كل من شهد الحادث الإبلاغ عن مواصفات منفذي الهجوم، من أجل التعرف عليهم وملاحقتهم.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق عدد من الحملات الأمنية في بعض المناطق بكارولينا من أجل تفتيش المباني بها والمركبات للبحث عن الجناة.



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