  • السبت 21 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
أرشيفية

حرمان قاطني الأحياء الراقية من دعم التموين

أرشيفية

بث مباشر.. برشلونة وغرناطة في الليجا الإسبانية

سامي عنان

أول رد من ابنة «عنان».. ماذا قالت عن البيانات المنسوبة له؟

أرشيفية

مساجد آل البيت.. بين «التبرك والتوسل» و«طلب الإنجاب»

فتاة العياط

مفاجأة في التقرير الطبي بقضية «فتاة العياط»

حمدين وابنته

ابنة «حمدين صباحي» تكذب نبأ اعتقاله

تدمير صاروخ باليستي فوق الرياض

«الجبير» يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

الكويت

مسئول كويتي يعلق على نفاد المواد الغذائية بالبلاد

حسام البدري

«البدري» يختار الجهاز المعاون لتدريب «المنتخب»

أرشيفية

دفن الرئيس التونسي الأسبق «بن علي» بالمدينة المنورة

ومخاوف من إجراء جراحة..

مفاجأة حول مرض هنا الزاهد

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

خالد منتصر يفجر مفاجأة مدوية عن مرض مؤمن زكريا

#

إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار

#

سبب انهيار شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها

#

مبلغ خيالي لفستان هنا الزاهد.. لن تصدق

سنغافورة

عملية جراحية

هنا الزاهد

احمد فهمي

صحة هنا الزاهد

فجر الفنان أحمد فهمي، مفاجأة حول تطورت الحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تجري عملية جراحية.

وكانت «الزاهد» قد تعرضت لوعكة صحية تسببت في دخولها المستشفى خلال شهر العسل.

وكتب «فهمي» منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» قال فيه: «شكرا لكل الناس التي تسأل على هنا، وعذرا لا أعرف أرد على كل الناس لأنني كنت محتاس لوحدي».

وتابع: «الموضوع أننا في المستشفى هنا في سنغافورة، وسنمكث 3 أيام تحت الملاحظة، وفي حالة عدم وجود تحسن سيكون هناك جراحة».

وذكر: «الموضوع سخيف ومفاجىء، ولكن أشكر دكتور أشرف زكي (نقيب الممثلين المصريين) فعلا، والأطباء المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، ودكتور أحمد نجم، الذين يتابعون من مصر الحالة مع الأطباء هنا (في سغافورة)، وأشكر معالي السفير محمد أبو الخير الذي يدعمنا بشكل كبير جدا هو والمصريين في السفارة، وعلى رأسهم أستاذ محمد زغلول، وطبعا أستاذ ضياء محمد كامل، الذي يدعمني جدا من مصر، إن شاء الله خير».

وكان أحمد فهمي قد أعلن اليوم السبت، أن زوجته الممثلة الشابة هنا الزاهد نقلت إلى المستشفى، في أثناء قضائهما رحلة شهر العسل، بعد أيام من إقامة حفل زفافهما في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

ونشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد على موقع إنستجرام تغريدة تقول «اللهم اشفني، فأنت القوي، لا شافي سواك. اللهم أنت أعلم بوجعي. ربي اشفني شفاء لا يغادر سقما، عاجلا غير آجل، اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي».

ونشر فهمي صورة لزوجته في المستشفى، لكنه حذفها في وقت لاحق.

وذكر فهمي في تغريدته أن هنا قد نقلت إلى المستشفى أكثر من مرة في أثناء قضائهما لشهر العسل خارج مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» كيلو الطماطم يتراجع إلى 4 جنيهات
» بث مباشر.. مباراة ميلان وإنتر «ديربي إيطاليا»
» المقاولون يفوز على طلائع الجيش في افتتاح الموسم
» بالفيديو.. مشهد صادم لأب يضرب طفلته الرضيعة
» رانيا يوسف عارية الصدر: «متركزوش معايا»
» الإسماعيلي يفتتح الموسم بالفوز على الجونة
» مفاجأة حول مرض هنا الزاهد
» أب يقتل ابنه بسبب قصة شعره
» ابنة «صباحي»: «أنا بعيط جامد وقلبي بيدق حرام عليكم»
» حرمت من أطفالها.. فقررت إلقاء نفسها في النيل
» مقتل شخصين وإصابة 8 في إطلاق نار بولاية كارولينا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية