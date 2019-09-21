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بالفيديو.. مشهد صادم لأب يضرب طفلته الرضيعة

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مشهد صادم لأب يضرب طفلته
مشهد صادم لأب يضرب طفلته

أحمد سالم

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مشهد صادم

أب يعلم طفلته المشي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأب تجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية، حيث أظهر الفيديو والد الطفلة، وهو يضرب نجلته التي لم تتجاوز عامين من عمرها، بطريقة قاسية، موجهًا لها عدة صفعات علي وجهها بلا رحمة.

ولم تجد تلك الملاك الصغير مفرًا من هذا العنف سوا البكاء، لعل يرحمها هذا الأب الذي لا يعلم شيء عن الرحمة، ليقوم هو الآخر برفع طفلته عاليا ويسقطها علي الأرض موجها لها صفعات أكثر قوة ووحشية علي جسد هذه الطفلة البريئة.

ويؤدي العنف ضد الأطفال إلي ظهور العديد من المشاكل النفسية والسلوكية لديهم، في حين أن البعض من الأطفال لا تظهر عليهم أي أعراض إلّا أن البعض الآخر يظهر عليه آثار التوتّر وزيادة الخوف أو الغضب، إلى جانب امتداد هذه الآثار على تصرفات الأطفال وسلوكيّاتهم، كصعوبة الذّهاب للنوم أو العناد وما إلى ذلك، فضلاً عن السلوكيّات طويلة الأمد كالتّورط في المخدّرات أو ترك المدرسة أو غير ذلك من السّلوك السّلبي.

شاهد الفيديو..

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