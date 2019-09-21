أول رد من ابنة «عنان».. ماذا قالت عن البيانات المنسوبة له؟

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سامي عنان

البيانات التحريضية

محامي عنان

علقت أسرة سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن ظهور صفحات تحمل اسمه وبيانات عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف لتحريض ، جماهير الشعب المصري، النزول للشارع والتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونفت مي عنان، ابنة الفريق عنان، تواجد أي صفحات أو تصريحات منسوبة للفريق سامي عنان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “أحب أقول لكل الناس أن أي صفحة أو تصريح صادر عن الفريق سامي عنان ما هو إلا كذب وادعاء ولا يمت لنا بصلة نهائيا.. فهو منذ 23 يناير 2018 وهو معتقل ومريض حتى هذه اللحظة.. وياريت الكل يبقي عارف إنه راجل عسكري وطني له تاريخ وبعيد كل البعد عن الأساليب الفوضوية الملتوية”.

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