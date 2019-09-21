» «مرتضى منصور» يفتح النار على «رانيا يوسف» بسبب صدرها

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، هجومًا لاذعًا على القائمين عن مهرجان "الجونة" السينمائي، بسبب تنظيمه بالتزامن مع الحملة التي تهدف إلى هدم استقرار مصر.

وقال مرتضى في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" على فضائية "المحور": "النسوان بتتفنن الصدر اليمين يطلع واللي يصدر الشمال.. بلاش قرف يا مقرفين.. كل مرة تداري صدرها.. خلي عندكم".

وعبر عن استيائه الشديد من الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف بحفل الافتتاح، وتعجب من تصدرها "التريند" من خلال العري، متهمًا الفنانات بالبحث عن الشهرة من خلال ارتداء فساتين مثيرة تكشف عن أجسادهن.

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من الفنانين، والعديد من الاطلالات الجريئة للنجمات.



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