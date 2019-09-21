تحذيرات فلسطينية من خطورة قطع إسرائيل الكهرباء

21 سبتمبر 2019 - 10:40 م

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، السبت، من خطورة قطع إسرائيل التيار الكهربائي عن مناطق بالضفة الغربية المحتلة، على صحة المرضى وعمل المستشفيات.



وفي بيان لها، اعتبرت كيلة أن "فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، عدا عن تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية".

وأكدت وزيرة الصحة أن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية والمطاعم في المراكز الصحية سيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليتها، خصوصا أن تلك الأدوية تحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ.

وأضافت "هذه الخطوة الخطيرة تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع إسرائيل فيها أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي".

وحملت كيلة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم".

وناشدت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، "للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي".

والإثنين، أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، تسلمها ثالث إنذار من شركة الكهرباء الإسرائيلية وبموجبه ستقوم الأخيرة بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة.

وأوردت كهرباء القدس، في بيان، إن بدء موعد تقنين أو قطع التيار الكهربائي سيكون في 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري في مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس مليار شيكل (283 مليون دولار).