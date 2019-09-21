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الخارجية اللبنانية: نتابع قضية توقيف الصحفي محمد صالح باليونان

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المصريون ووكالات

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أعلنت الخارجية اللبنانية، مساء السبت، أن سفارة لبنان في العاصمة اليونانية أثينا تتابع، منذ ظهر الجمعة، موضوع توقيف الشرطة اليونانية للصحفي اللبناني، محمد صالح (65 عامًا).
وتقول السلطات اليونانية إن صالح مشتبه بضلوعه في اختطاف طائرة وأفراد عامي 1985 و1987، فيما تقول عائلته، التي كانت برفقته، إن تشابهًا في الأسماء أدى إلى توقيفه.
وأضافت الخارجية اللبنانية، في بيان، أنها تواصلت مع السفير اليوناني في بيروت، "الذي تواصل أيضا مع إدارته، وأشار إلى أن التوقيف أتى بناء على مذكرة توقيف ألمانية، وأخذ علمًا بأن الموقوف صحافي معروف، وأبلغ إدارته بهذا الأمر".
واستنكرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في وقت سابق السبت، توقيف صالح، ودعت وزارة الخارجية والسلطات المعنية والسفارة اليونانية في بيروت إلى التحرك سريعًا من أجل جلاء كل الملابسات حول توقيفه.
وذكر موقع "أل بي سي" أن مسؤولًا في الشرطة اليونانية قال إن صالح نزل من سفينة سياحية على جزيرة ميكونوس، في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وورد اسمه بوصفه مطلوبًا لدى السلطات الألمانية.
وأضاف أن الجريمة التي ارتكبت في 1987 ربما كانت مرتبطة بإخلاء سبيله مقابل الإفراج عن ألمانيين كانا محتجزين كرهينتين لدى شركاء له في لبنان.
وتابع المسؤول اليوناني أن "المشتبه به محتجز في سجن شديد الحراسة إلى أن تؤكد السلطات الألمانية أنه الشخص المطلوب". -

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