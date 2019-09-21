» حقيقة أسطورة ولّادة بنت المستكفي وهل كانت خليعة أم شاعرة؟

21 سبتمبر 2019 - 11:10 م

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، إن ولاّدة بنت المستكفي تُعد أميرة أندلسية وشاعرة عربية من بيت الخلافة الأموية، والدها كان الخليفة المستكفي الذي تولى خلافة الأندلس لمدة عام ونصف، ولكن البعض الكُتاب والمؤرخين أنكروا وجودها وقالوا إنها شخصية أسطورية وليست واقعية.



واستنكر السعيد، خلال حواره في برنامج «المساء مع قصواء»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ما يتداوله البعض عن كونها شخصية اسطورية، حيث كانت ملهمة ابن زيدون وقال فيها أروع قصائد الشعر العربي، كما أنه في حال نكران وجودها يعني أننا ننكر هذه القصائد الرائعة التي تُعد من روائع الشعر العربي.

