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أوكرانيا تنفي تعرض زيلينسكي لضغط من قبل ترامب

عرب وعالم

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

المصريون ووكالات

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نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو اليوم السبت في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية إشارات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، أن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو الماضي لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.
وقال بريستيكو: «أعرف ما الذي جرى في المحادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط». وأضاف: «هذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة».

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