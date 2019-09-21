محمد الباز يطالب الاحزاب والقوي السياسية بهذا الأمر الهام

21 سبتمبر 2019 - 10:40 م

أكد الإعلامي محمد الباز، أن هناك عدداً من الأشخاص نزلوا بالفعل إلى عدد من الميادين المصريين، مؤكدًا على أن تلك التجمعات كانت محدودة للغاية، ومدفوعة من جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه لا يوجد شخص يستطيع تجاهل ما حدث مساء أمس السبت، موضحاً هناك ناس تحتاج إلى نظرة على بعض الأزمات التي أرهقت قطاعات من المصريين.



وأوضح مقدم برنامج "90 دقيقة"، أنه لا بد من الاهتمام بما فعله الناس، متابعاً: "أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الأمور خميرة خطر يتم استغلالها فيما بعد ضد مؤسسات البلد".



وتابع: "الناس حريصة على بلادهم ولكنهم في حالة غضب، ولا نلموهم على ذلك"، مضيفاً: "إلا أن هناك من لعب على أوجاع بعض المواطنين مثل أهالي الوراق وغيرهم من بعض الفئات التي تعاني من مشكلات معينة".

