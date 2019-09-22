أحمد موسى يعرض فيديو مثير لفيصل القاسم: وشهد شاهد من أهلها

22 سبتمبر 2019 - 06:34 ص

عرض الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج على مسوؤليتي - مقطعًا فيديو للمذيع بقناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم يهاجم فيها القناة.



وعرض موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، شهادة المذيع فيصل القاسم والتي تؤكد أن قناة الجزيرة تتعاون مع إسرائيل.

وأضاف قاسم أن قناة الجزيرة هي أداة لتصفية الحسابات لصالح قطر وتتبع أجندة مغرضة.

وأضاف موسى أن فيصل القاسم أكد أن قناة الجزيرة القطرية ضربت ميثاق الشرف العربي عرض الحائط، وتطبع مع اسرائيل، وتعمل ضد الأمة العربية.