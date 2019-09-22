أول تعليق من الأب الذي يضرب طفلته في الفيديو: تُبت إلى الله

22 سبتمبر 2019 - 07:05 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو للأب الذي قام بضرب طفلته أثناء تعليمها المشي ليدافع عن نفسه.



وقال الأب في مقطع مصور إنه لم يعلم بأمر تصوير المقطع ، مؤكدًا أن المقطع قديم ، وأن زوجته حاولت استغلاله بشكل كيدي للوصول إلى أهداف لا يعلمها .



وأضاف: "زوجتي تركت المنزل منذ أسبوعين ولا أعلم لها مكان ، وأرعى 4 أطفال وحدي وأهتم بشئونهم ، وأعتذر منكم جميعًا وللنائب العام".



وتابع: "لم أقصد الإساءة لابنتي .. فقط كنت أعلمها المشي وكنت وقتها أمر بحالة نفسية سيئة ، لكني تبت إلى الله وأتمنى ألا تدعو عليّ بل أرجو الدعاء لي".



