» نهال عنبر تكشف مفاجأة عن مرض "هنا الزاهد"

22 سبتمبر 2019 - 08:35 ص

كشفت الفنانة نهال عنبر - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - بعض المعلومات حول تعرض الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية مفاجئة أثناء قضائها شهر العسل.



و قالت الفنانة نهال عنبر رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية: "تواصلت مع والدة هنا الزاهد وأكدت إنها تتواجد في المستشفى بسنغافورة حاليا وممنوعة من الطعام تماما وتخضع للعلاج بالمحاليل الطبية" بحسب "في الفن".



وتابعت: "هنا دخلت المستشفى وهي تعاني من الالام شديدة ووضعت تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، ويتواجد معها زوجها أحمد فهمي".





