» فنانة شهيرة تطالب بشنق صاحب أشهر فيديو على "فيس بوك": الله يحرقك

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نادين نسيب نجيب

شنت الفنانة نادين نسيب نجيم هجوما شرسا على الرجل الذي ظهر يضرب ابنته لتعليمها المشي بإحدى الدول الخليجية.

وقالت زينة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "أولاً اعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة ! نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة".

وأضافت: "نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة !!! أما انا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا (...) يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين".

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