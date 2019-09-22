الجبير يرد على مبادرة الحوثيين.. بهذا الأمر

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قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، إن المملكة ستراقب جدية الحوثيين في تطبيق "مبادرة السلام" التي طرحوها.

جاء هذا في أول رد رسمي للرياض على إعلان جماعة "أنصار الله"، وقف الهجمات على السعودية.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بالرياض: "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلاً (المبادرة) أم لا"، منوهًا: "بالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا أن نتفحص المسألة بتعمق".

يذكر أن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، أعلن عن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف"، بعد الهجمات التي استهدفت، يوم 14 سبتمبر، منشأة خريص النفطية شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق.

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