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زواج تحت الماء.. النهاية مفجعة

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زواج
زواج

عبد القادر وحيد- متابعات

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تنزانيا

الشاب

زواج تحت الماء

لقي شاب أمريكي حتفه في تنزانيا، وذلك بعد تقدمه بطلب زواج من خطيبته تحت الماء، بحسب ما كشفته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

وبحسب تأكيد كينيشا أنطوان خطيبة الشاب فقد توفي ستيفن ويبر هذا الأسبوع.

وكتبت خطيبته الخبر من خلال منشور على صفحتها في "فيسبوك" قائلة: "لم تخرج من تلك المياه لذا لم تسمع جوابي.. مليون نعم.. سأتزوجك".

كما نشرت كينيشا فيديو يظهر إقدام ستيفن على الغوص تحت الماء وعرضه لورقة داخل كيس بلاستيكي، كتب عليها: "هل تصبحين زوجتي؟ هل تتزوجيني؟".

وذكرت الفتاة في منشورها كلمات مؤثرة جاء فيها: "لن نحتفل معا ببداية جديدة لحياتنا لأن ما يفترض أن يكون أفضل يوم في حياتنا قد تحول للأسوأ".


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