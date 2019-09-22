يقتحم مسجدًا بسيارته ويحاول الانتحار

22 سبتمبر 2019 - 09:39 ص

في واقعة صادمة، اقتحم سائق سيارة المسجد الأكبر بمدينة كلومار الفرنسية.

وخرج السائق من سيارته، ممسكًا بسكين طعن به نفسه، متسببًا في جرح غائر في عنقه، قبل تدخل رجال الأمن ومسعفين في محاولة للسيطرة عليه.

وحددت السلطات الفرنسية هوية السائق، ويدعى ياسين، وله سوابق في العنف و القيادة بدون رخصة.

وتبين أنه لا وجود له في سجلات المتطرفين، ويبدو ما قام به وكأنه تصرف صادر عن مختل عقلي ومن المقرر عرضه على طبيب نفسي، لتشخيص حالته المرضية.