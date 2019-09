الإمارات تعلن موعد افتتاح أول معبد يهودي رسمي

تبدأ الإمارات في العام المقبل إنشاء أول معبد يهودي رسمي، على أن يتم الافتتاح في عام 2022، وذلك بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبو ظبي، وسيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.

وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي. وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين وأكبر طائفة منهم من الهنود.

وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات أي حوالي 30 في المئة من مجموع السكان.

