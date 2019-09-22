» معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»

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يدخل فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى، والمقرر لها مساء غدٍ على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى.

وحرص الصربى "ميتشو" المدير الفنى للفريق على غلق ملف خسارة السوبر والتركيز فى المنافسات القادمة وتحقيق بداية قوية فى الدورى.

ويلتقى الزمالك مع الاتحاد فى الثامنة من مساء الغد ويسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاثة نقاط فى مشواره نحو سعيه للمنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة فى ظل رغبة الجماهير فى تحقيق البطولة بعد خسارتها فى الموسم الماضى، بعد تراجع نتائج الأبيض فى الأسابيع الأخيرة لينهى المسابقة فى المركز الثانى وبفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب.


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